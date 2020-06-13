攸關第15季超級女子籃球聯賽(WSBL)冠軍賽門票的一戰1，3日在台北體育館登場，台元靠著「雙林」林文佑、林宛瑜攜手攻下41分，終場73比56輕取中華電信，確定睽違兩年重返WSBL冠軍賽，台元將於19日在板橋體育館與國泰人壽爭奪后冠！

儘管中華電信一開賽就打出7比0，台元卻馬上穩住陣腳，逐漸縮小落後差距，甚至打完上半場，反以31比21領先，雙方打到末節，林文佑一開始就連拿5分，林宛瑜也投進兩分球，帶起7比0小高潮，也讓雙方差距轉眼擴大到20分。

台元如願搶下冠軍賽門票的頭號功臣，是拿下本季年度進步獎大熱門林文佑，她全場投10中8、罰5中4，貢獻全場最高23分，外加8籃板、1火鍋，全場投進4顆三分球的林宛瑜，也有18分進帳，彭曉彤11分，蔡佩真9分、12籃板。

中華電信以潘姿吟15分最高，黃湘婷也有11分，19日將跟台電進行季軍賽；WSBL例行賽也只剩最後1天，時間在16日，地點改到板橋體育館，下午5點電信對台電、晚上7點國泰對台元，剛好就是今年冠軍賽與季軍賽對戰戲碼。

(中時 )