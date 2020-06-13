大陸廣州市中級人民法院發布一項「重大案件」公告，一名澳洲人卡姆吉萊斯（Cam Gillespie），因為走私毒品，遭判處死刑，並沒收個人所有財產，此案件也是首位澳洲公民，在大陸被判死刑，這項判決恐讓中澳關係動盪再升級。

澳洲人卡姆吉萊斯因為走私毒品被判死(圖片取自/央視微博)

2013年12月31日，卡姆吉萊斯正要從廣州白雲機場出境時遭逮捕，海關在他的托運行李中，發現大量甲基苯丙胺（甲基安非他命，俗稱冰毒），總計高達7500多公克，經過7年的訴訟，法院做出一審判決。

對於走私毒品的外國人，大陸政府立場一直都是「零容忍」，自2000年以來，大陸針對日韓英菲加等販毒的外國人，判處死刑，不過鑿於近日大陸與澳洲因為新冠肺炎疫情、「港版國安法」通過等議題，兩國關係出現惡化，選在這時候該宣布判決結果，引起兩國媒體關注。

其實2014年一名加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg），因走私毒品被捕，2019年在大陸被判死刑，當時澳洲政府曾表達關注；而這次被判死刑的澳洲人卡姆吉萊斯，當年被逮捕時，澳洲政府明確表示「反對死刑」，並提醒澳洲公民不要幫人攜帶不明包裹。

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(中時電子報)