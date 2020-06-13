中視外景節目《飢餓遊戲》硬下猛藥，將藝人丟包南投深山進行「重返文明積分賽」。其中「野外求生」任務，藝人得用盡方法生火把蛤蠣煮到開殼，在各式生火工具裡頭，孫協志竟然看到自己的個人專輯，讓孫協志「森77」直喊「很誇張欸，怎麼放我的CD，這是幹什麼啦」，捨不得自己的心血被拿來生火，沒想到許孟哲一度被逼急，透露「差點真的要把你的臉撕下來燒了，但要撕的那刻，我覺得不能這樣對我的兄弟」。

在第二關「一條路走就對了」任務賽，藝人得步行下山，全程約10公里大概要走2小時，過程還得闖關，不料錄影前一天許孟哲腳受傷，無法穿運動鞋只能穿夾角拖，走到腳底、大拇指跟無名指紅腫，本想放慢速度但又會拖累隊友進度，讓他內心超掙扎，讓許孟哲錄完嘆「走很久又曬太陽，加上腳受傷，走到很厭世。」

相較另一隊王仁甫和Terry、周宜霈（大牙）精力旺盛，猶如「鐵人組合」，讓傷兵許孟哲直喊羨慕；孫協志雖然平時有運動，但當天被操到晚上直接「秒睡」；王仁甫則說這是他錄《飢餓遊戲》以來最硬的一次。

首次參與的江祖平走完全程沒喊累，他自曝過去曾是《黃金傳奇》第一代玩外景節目，Junior則說自己錄過《冒險奇兵》，接二連三讓孫協志忍不住說「你們這樣，我怎麼好意思講我錄過《百戰百勝》，棚內我還錄過《歡樂一百點》。」讓江祖平瞬間瞪大眼睛尊敬喊孫協志「哥」。「重返文明積分賽」6月14日晚間8點在中視《飢餓遊戲》播出，隔週六晚間8點中天娛樂台播出。

《飢餓遊戲》Junior（左起）、孫協志、董梓甯、江祖平竭力完成任務。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》，左起為Terry、黃荻鈞、許孟哲、王仁甫、孫協志、大牙、Una、董梓甯、Junior、江祖平。（中視提供）

(中時 )