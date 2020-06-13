台南市保安大隊13日傍晚在海安路發現一輛可疑汽車，趨前盤查時，該車與警車展開街頭追逐，一路跑到南區夏林路與建安路口，竟正面衝撞警車，高姓男駕駛下車逃逸，但他撞上的是霹靂小組警員座車，跑沒多久就遭逮，副駕駛座鄭女束手就擒，錢包內查獲3公克海洛因，通緝毒鴛鴦一併上銬移送台南地檢署。

台南市保安大隊霹靂小組13日傍晚發現一輛可疑汽車，警用小電腦顯示43歲鄭姓女車主通緝中，於是上前盤查，不料駕駛汽車的53歲高姓男子與副駕駛座的鄭女同為通緝中的毒鴛鴦，高男狂踩油門，與警車展開街頭追逐。

警方一邊緊跟嫌犯座車不放，一邊呼叫線上警網支援，同時有3輛警車當街追捕，高男一路逃到南區建南路左轉夏林路，竟正面衝撞霹靂小組座車，警車前方引擎蓋突起，高男下車拔腿就跑，隨即遭趕到的警網逮捕。

警車當街遭撞吸引路人圍觀，民眾拍照上傳網路，毒鴛鴦同遭上銬坐在地上，模樣狼狽。警方在鄭妻錢包中查獲3公克海洛因，將兩人依照毒品現行犯帶回隊部，依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )