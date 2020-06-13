台南麻豆區港尾國小13日辦理親職教育活動，家長踴躍參加。（台南港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小13日辦理親職教育活動，家長踴躍參加。（台南港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小13日辦理親職教育活動，家長踴躍參加。（台南港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小13日辦理親職教育活動，家長踴躍參加。（台南港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小在13日辦理親職教育活動，除了讓學生進行閱讀理解的心智圖發表外，還邀請親職教育專家，也是衛福部家庭暴力防治宣導講師的陳傑華老師，分享「優質教養，正向管教」主題，開放全校親師生及社區民眾參加。

港尾國小推動心智圖模式多年，一直是幫助學生理解思考的重要策略，一方面也提供孩子發表的舞台，四、五、六年級學生分別帶來「多做眼球運動，揮別乾眼困擾」、「環境保護~全球燃燒」、「台灣森林的野鼠」等主題，將平時練習的成果展給家長，學生全力投入，受家長的肯定與好評。

陳傑華講座時間用「以身作則」4個字揭開序幕，也是貫穿全場的主軸。陳傑華提醒家長，親子之間最重要的事，就是有溫度的陪伴，家庭教育與學校教育相互配合，才不會出現學校教孩子5天，不敵在家休了2天，一切打回原形。

家長張小姐說，防疫解禁後，感謝學校適時辦理親職教育活動，讓家長和孩子共同成長。六年級的李景同同學說，可以在媽媽和姊姊的面前，做心智圖的報告分享，覺得很開心。五年級的吳芷妤同學則說，上台雖然還是有一點緊張，但是一次比一次更進步了。

港尾國小校長李啓榮指出，家長是教育的合夥人，學校一直很重視親職教育區塊，以結合學生心智圖發表和親職教育講座的方式，提供學生表現的舞台，讓家長有進修充電的機會，共創親師生三贏。

(中時 )