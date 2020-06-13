韓國瑜在去年總統大選期間，曾開直播孵小雞，說明青年政策。前韓國瑜競辦發言人何庭歡前往雲林開直播時嚇一跳，發現9隻小雞已經當爺爺奶奶了，第三代寶寶也同時亮相囉！

何庭歡特別南下前往雲林，在YouTube開直播表示，剛好是放飯時間，雞群們吃得很開心，9隻小雞在雲林教育農場過得非常幸福快樂，請大家不要擔心。

農場主人說，雞群們三代同堂，過得很快樂。原本9隻雞，加上第二代5隻及第三代6隻。

韓國瑜2019年底總統大選前開直播，一邊孵小雞，一邊說明青年政策。後來還被名嘴李正皓質疑，韓國瑜對這9隻小雞未妥善照顧。對此，前韓國瑜競辦發言人何庭歡也開直播出面反駁，這9隻小雞在雲林教育農場得到完善的照顧。

網友紛紛說：「第三、四代小雞好可愛～有變白的感覺，象徵性強！謝謝歡歡～謝謝農場主人。」、「歡歡真的好善良，還不忘回來看小雞。」、「時間過得真快，好可愛。」、「哈哈！第三代了！黑色的好漂亮！」、「讚唷！再看看可愛的小雞。」

何庭歡前往探望時嚇一跳，發現9隻小雞已經當爺爺奶奶了！(翻攝何庭歡YouTube)

(中時電子報)