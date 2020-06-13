中選會公告高雄市長韓國瑜罷免投票結果，並決議定於8月15日舉行高雄市長補選投票，並於6月20日至24日受理候選人登記。對此，國民黨今(13日)晚間則在臉書發文怒轟，「這次中選會訂定的補選日期，根本就是介入了政治考量，不但有失獨立機關角色，更缺乏對高雄市民的尊重」。

國民黨在臉書寫下，針對民進黨拿2015年的苗栗縣、南投縣和屏東縣立委補選，從公告到投票僅43天，來對外宣稱國民黨自打臉，對此，必須嚴正駁斥，民進黨的說法根本就是張冠李戴，因為直轄市長補選與立委補選不同，地方首長不但選舉人數較多、選舉政見涉及面向較廣，包括整個地方發展、建設方向等等，因此必須要有更充裕的時間，可見民進黨的類比非常不恰當。

針對此次補選時間，國民黨提到，依據慣例，縣市長補選一般來說都會給予更寬裕的準備時間，上一次縣市長補選為1999年雲林縣補選，當時補選時間長達85天，而本次高雄市選舉人數為1999年雲林縣的4倍以上，土地面積為2倍以上， 但競選日數卻整整少了將近一個月。

因此，國民黨也怒轟，「這就更證明了，這次中選會訂定的補選日期，根本就是介入了政治考量，不但有失獨立機關角色，更缺乏對高雄市民的尊重。」

(中時電子報)