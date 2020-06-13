位於台中市七期購物中心「老虎城」，裡頭一間「虎丼厚切牛排丼」餐廳，晚間（13日）用餐時段發生火警，而現場民眾也緊急疏散，消防人員接獲報案之後，總共出動7輛消防車，20分鐘內快速撲滅火勢，幸無人傷亡。

火災剛發生時，老虎城店家隨即廣播通知、進行人員疏散，並引導顧客、及商城員工至1樓廣場安全處避難。

晚間19點13分，現場消防人員回報發現起火點，就在餐廳的排油煙管內，消防人員快速控制火勢，而遭到燃燒面積約5平方公尺，財物損失約2萬元。

(中時電子報)