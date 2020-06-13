台中老虎城驚傳火警 20分鐘內消防急滅火 21:472020/06/13 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中老虎城驚傳火警 20分鐘內消防急滅火 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台中市七期購物中心「老虎城」，裡頭一間「虎丼厚切牛排丼」餐廳，晚間（13日）用餐時段發生火警，而現場民眾也緊急疏散，消防人員接獲報案之後，總共出動7輛消防車，20分鐘內快速撲滅火勢，幸無人傷亡。 火災剛發生時，老虎城店家隨即廣播通知、進行人員疏散，並引導顧客、及商城員工至1樓廣場安全處避難。 晚間19點13分，現場消防人員回報發現起火點，就在餐廳的排油煙管內，消防人員快速控制火勢，而遭到燃燒面積約5平方公尺，財物損失約2萬元。 (中時電子報) #老虎城 #消防人員 #20分鐘 #餐廳 #用餐 #百貨 #商場 #火警 #七期 也許您會感興趣 推薦閱讀 男酒後「爬30公尺塔吊」欲輕生！談判2小時竟「直接睡著」 08:102020/06/09 兩岸 蔡閨成免費登龜山島第一人 臉書11字曝心聲 11:002020/06/09 娛樂 桃園復興巴陵橋男落水 警消救起已無生命跡象 15:322020/06/09 社會 20多歲男居家隔離屢次落跑狂歡 共被抓包6次遭拘押入獄 23:112020/06/09 國際 激戰眼鏡王蛇一個半小時 3公尺驚人體型好嚇人 23:002020/06/10 時事 中職》詹子賢逆轉安打 中信兄弟率先20勝 23:032020/06/10 體育 《店頭市場》合一今起預收款券 每20分鐘撮合一次 08:182020/06/12 財經 消防局虎頭埤救生演練 結合無人機加強搜索能力 20:112020/06/12 寶島 防疫解封！輕鬆一下放縱玩 11:042020/06/13 旅遊 國3清水段火燒車 20分鐘燒剩骨架 15:562020/06/13 社會 社會熱門新聞 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 史上頭一遭！澳洲男走私毒品 在廣州被判死 - 社會 媽祖遶境毆打執事7男3女遭逮 竟是碰撞擺設香案不爽 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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