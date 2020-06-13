明(14)日隨著鸚鵡颱風逐漸進入廣東，環境場漸漸轉成弱偏南風型態，臺東及高屏地區清晨仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，由於環境水氣仍稍多加上日照強，午後對流發展狀況可能較為旺盛，各地都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。

氣象局預報員林定宜表示，明天「鸚鵡」颱風將逐漸登陸廣東，對臺灣沒有直接影響，預計登陸廣東就會減弱，不過受颱風外圍水氣影響，南部沿海、恆春半島、東半部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生，海邊活動注意安全。

林定宜指出，受颱風外圍環流沉降影響及天氣炎熱，氣象局針對明天臺北市盆地、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，南投縣、臺南市近山區或河谷為黃色燈號，請民眾特別注意。

氣象局提醒，明天避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

(中時 )