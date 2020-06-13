台中豪宅建商-寶璽建設創辦人梁德煌，堪稱是台中建築業界的奇才，不僅是台中豪宅的創始者，更是暢銷小說家。今（13）日舉辦個人第五本小說創作「看不見的戰爭II對峙」新書發表會，吸引大批書迷與會、擠爆現場。只見書迷爭相上台分享讀後心得，而梁德煌也不吝於與書迷分享創作過程，整個新書發表會彷彿粉絲與偶像的見面會、既溫馨又感動。

事實上，梁德煌近幾年已退居幕後、專心創作，近5年來連續創作「一個生意人的小說與現實」、「請給我幾分鐘」、「好可怕呀，師父！」、「看不見的戰爭」等著作；其中，「看不見的戰爭」曾被喻為東方版的「哈利波特」。

梁德煌近日出版第五本最新創作「看不見的戰爭II對峙」，收錄三篇中長篇小說，包括「愛貓人咖啡館」、「想念、掛念」及「對峙」；其中的「愛貓人咖啡館」，更採用現實與虛幻的交錯寫法，在虛實之間游走，讓讀者感悟「人生如夢，夢如人生」，藉由小說抒寫人生況味。新書一上架、隨即成為暢銷小說。

「每每想到當建設公司董事長，還能寫小書出書就覺得好生羨慕、非常浪漫，真的是建築業界標竿！」，總太地產董事長翁毓羚本身也是梁德煌的粉絲，今日以「台中市建築人聯誼會」會長的身份送花給偶像，表達對梁德煌「才華洋溢」的祝福。

梁德煌熱愛家庭的形象深植人心，前四本小說創作集皆獻給最摯愛的家人，這次「看不見的戰爭II對峙」，特別獻給寶璽建設總經理周白琇和副總經理周白金，感謝姊妹倆秉持其「蓋好房子」的創業初衷，成功打造「零維修」住宅，創造寶璽最大的品牌價值，使寶璽建案熱銷多年。

值得一提的是，寶璽建設七期最新建案「寶璽天睿」坐落七期萬坪綠覆的新市政公園旁，擁有「府會園道一號」燙金門牌，由加拿大國寶建築名師Michael Green，以及日本神級空間大師片山正通攜手打造。根據最新實價登錄一筆高樓層戶別，總面積335.9坪，以總價約2.6億元、每坪82.8萬元成交，創下該社區單價新高。

「在建築業四十多年，我認為蓋房子和寫小說一樣，除了大綱、構圖，最重要的是放入真感情，建築和小說才能感動人。」梁德煌原是建築門外漢，靠著一步一腳印，堅持品質，讓寶璽在台中豪宅市場至今屹立不搖。

(工商 )