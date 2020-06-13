近來美陸關係緊張升高，雙方針對香港、疫情等議題隔空交火，互不退讓，而美國國務卿蓬佩奧則儼然成了川普政府對陸鷹派代表。但如今傳出，蓬佩奧計劃前往夏威夷與大陸官員會晤，陸方料由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪帶團與會，這將是美陸高層官員自1月以來首度進行面對面會談，尋求緩解彼此間的緊張關係。

美國政治新聞網站Politico率先引述華府消息人士報導指，蓬佩奧打算「悄悄」赴會，但相關行程尚未定案。美國國務院發言人對報導拒絕置論，大陸駐美大使館亦暫未回應。香港《南華早報》13日則引據不具名知情人士報導說，預料楊潔篪將率陸方代表團赴會，會談日期及細節還沒敲定，但學者認為可能包括討論香港議題。

蓬佩奧為美國最高外交官，陸方的對等官員通常是負責外交事務的楊潔篪，或者國務委員兼外交部長王毅。而若「蓬楊會」成行，將是美陸高層官員自1月以來首度面對面會晤，尋求緩解彼此間的緊張關係。今年1月15日，大陸國務院副總理劉鶴訪問白宮，與美國總統川普簽署陸美第一階段貿易協議，此後兩國就因為疫情、香港等議題引發緊張，至今雙方高層官員還未曾再碰面。4月16日蓬、楊則通過電話，強調抗疫透明的重要性。

只不過，近來蓬佩奧儼然已成為川普政府內的對陸鷹派代表，從爭議已久的華為問題，到近期的疫情、新疆及「港版國安法」問題，他屢次炮轟陸方的做法，大陸官員及官媒亦毫不客氣反擊，指責蓬佩奧傳播「政治病毒」，甚至稱他為「人類公敵」。

然而，緊張關係不斷升高對美陸都沒有好處。上月底大陸人大通過「港版國安法」後，美國總統川普指責陸方違背「一國兩制」承諾，因此宣布啟動撤銷香港特殊待遇程序，北京也揚言定會作出反制，不過川普並未透露對陸制裁的時間表，被認為留有迴旋空間。

(中時 )