丁噹零瑕疵演唱卻得低分，罕見動怒點名評審嗆聲。(圖/ 摘自微博)

實力派女歌手丁噹近期參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，最新一集她大展歌喉，飆唱《我是一隻小小鳥》，零瑕疵演出卻僅拿到75分；事後丁噹在微博發文，霸氣地點名其中一名評審杜華，狠嗆「這是您的成團標準，那趕緊把我淘汰」。

大陸競演真人秀節目《乘風破浪的姐姐》，要從30位30歲以上女藝人中，透過各種表演和比賽，最後由全民投票選出5人組成女團「再出道」；日前第一集開播，丁噹使出招牌鐵肺歌喉，現場完美演唱《我是一隻小小鳥》，全場氣氛瞬間沸騰，眾人也都認為丁噹一定會拿到高分。

不過，其中一名評審樂華娛樂CEO杜華卻說，「她（丁噹）唱得太好，顯得其他人不好，放在團體顯得不和諧」，只給了偏低的75分，造成丁噹在30人初評價表演落到第22名；賽後丁噹罕見動怒，在微博點名評審杜華，不能接受他的成團標準，直言「如果這真是您的成團標準，我尊重您的決定，那麽還是趕緊把妹妹我淘汰了吧」。

(中時電子報)