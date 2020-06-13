市場憂心第二波疫情恐衝擊經濟展望，投資人尋求避險，帶動黃金近期漲勢，金價周線勁升2.7％，創下4月10日當周來最大周線升幅。在此同時，專家指出，黃金ETF可能重新站上9年高點。

現貨金價12日收高0.2％，報每盎司1,730.75美元，全周漲幅達2.7％，寫下4月10日當周以來最大周線升幅。

黃金期貨價12日下滑0.1％，收在每盎司1,737.3美元。

美國外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）指出，美股11日創下3月以來最大跌幅後，12日股價雖然反彈，但機構投資人的避險需求不減，帶動金價持續走高。

美國多州的新冠肺炎確診案例近期有增加之勢，且住院人數也跟著上升。莫亞表示，確診人數回升可能影響企業的復工計畫，意味著經濟活動將減弱，可望推升金價上漲。

美國聯準會（Fed）下修2020年美國經濟預測，聯準會的悲觀看法衝擊市場信心，投資人再次對全球經濟前景感到擔憂，避險情緒帶動金價近期漲勢。

另一方面，全球最大檔黃金ETF—SPDR黃金信託基金（GLD）12日收盤上漲0.14％，報162.62美元。SPDR黃金信託基金在2011年9月升抵185.85美元，創下歷史新高。

Ascent Wealth Partners主管高登（Todd Gordon）表示，股市可能已經出現超買，金市是投資人不錯的避險管道。此外，美元貶值和低利率環境，皆能給予金價支撐。

高登指出，SPDR黃金信託基金近來漲勢凌厲，看似有可能重回9年高點。

12日盤中SPDR黃金信託基金最高升破163美元。高登表示，黃金ETF逐漸向165美元逼近，試圖升破165美元關卡。額外的市場波動和美元承受壓力，皆有可能讓黃金ETF跨越該關卡。

(工商 )