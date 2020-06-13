張語噥推出新專輯《SAMMY 1.0》，13日舉辦見面會。她去年底赴美國洛杉磯戶外拍攝MV，導演發現有陌生男性對著張語噥做出規律的「手部運動」，疑似在自慰，讓團隊嚇壞，她說先前有同樣經驗，晚上與媽媽一起到河堤騎腳踏車，有人對她打招呼，她一看過去卻發現對方在手部運動。

她當下裝冷靜、趕緊騎經過，「我怕大叫會讓對方興奮，只能內心喊天啊！」並提到曾在臉書被一些瘋狂男粉絲騷擾，私訊傳私密下體照，她說曾經不小心點進去看到被嚇一跳，已讀不回。

近期正忙宣傳新專輯，她透露因天氣熱吃不多，又一直上通告、工作，身高158公分的她，體重僅39公斤，不過她對現身材狀態很滿意，開心說：「變瘦後，早上起床比較沒有水腫。」讓她上鏡頭變好看。

此外，記者會上，她邀陳零九到場力挺，他們是玩《狼人殺》好友，張語噥表示陳零九在狼人殺表現很狠，她曾被網友批評玩狼人殺的表現，忍不住在家裡崩潰大哭，坦言：「現在比較少看留言，要越來越放鬆，才不會得失心這麼重！」

(中時 )