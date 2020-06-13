對於有立委提議要禁止民選首長帶職參選總統一事，前民進黨立委林濁水質疑，「帶職參選是有多罪大惡極」？真的要這樣修法嗎？恐怕再考慮的好。
民進黨立委賴瑞隆等人日前提出《總統副總統》選罷法修正草案，禁止民選首長帶職參選總統，只要一登記就解除其職務。
對此，林濁水在《上報》撰文質疑，「帶職參選是有多罪大惡極」？真的要這樣修法嗎？恐怕再考慮的好。
林濁水分析，一般選民對帶職參選並不深惡痛絕，所以才想要修法限制，那麼這修法的民意正當性恐怕就有了問題。
林濁水還舉美國總統為例，既然是當總統的好人才，那麼因為看不慣他「看碗外」就硬擋下來，讓比不上他的人當總統，美國人認為不太高明。一個有才能的人從州長變成總統，那得到好處的是所有的民眾和國家。因此，美國自從約150年前開始，帶職參選而當選總統演變成常態。
林濁水文中也提到一位「著名的道德家」，除了把「國會減半」之外，還曾經嗆帶職參選邪惡無比，立委們要把他的「銅管車」硬開上路嗎？
(中時電子報)
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