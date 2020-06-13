美式賣場「好市多（Costco）」在台灣是間知名度極高的量販店，主打量大又實惠的商品，深受國內民眾喜愛。而另一間量販店「全聯福利中心」，則是主打社區型消費者，打造物美價廉的居家民生採買空間，也圈粉不少國民。PTT一位網友就好奇，到底是去好市多還是全聯最省錢？2間量販店各有所長該怎麼選？網友給出忠肯建議。

原PO發文詢問，「省錢該辦COSTCO會員還是去全聯？」他表示已經有20年沒踏入COSTCO，對賣場只留下美食區的印象，近日看到菜市場口在推廣COSTCO在優惠年費，看到「白金只要一千塊還送些罐頭」正猶豫要不要辦，好奇到底去哪比較省。

貼文一出，網友認為這個問題很難用2分法，指出「談省錢看你是建立在什麼概念上，吃牛肉划算點跟只吃便宜牛肉的概念還是有差」。不過內行網友指出「好市多比較省，如果會算的話」。「有健身吃大量雞胸肉可以考慮辦，C家雞胸肉量大便宜超划算的」。

大部分人認為，要辦好市多會原要先考慮有沒有需求，因為好市多以大份量為主，會覺得太多當然就不划算。「costco你要煩的是有沒人幫分，不然那量很佔空間」、「有特別想買的，會買大份量的再去辦」、「你家冰箱夠大嗎？」主要還是要評估需求，如果沒有那個需求，到好市多不管買什麼都是浪費。

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(中時電子報)