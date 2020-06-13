這隻超萌領角鴞和學生當了2天的同班同學。（大吉國中提供／張毓翎嘉義傳真）

大吉國中學生這周四一早進教室時，看到櫃子旁有1隻領角鴞，趕緊通知老師處理。（大吉國中提供／張毓翎嘉義傳真）

昨日學生掃地時，發現1隻從鳥巢墜落的黑冠麻鷺幼鳥。（大吉國中提供／張毓翎嘉義傳真）

「呼！呼！呼！」嘉義縣民雄鄉大吉國中學生日前在教室裡，聽到這樣的鳥鳴聲，仔細一瞧，發現1隻低調藏在角落的領角鴞，連續2天牠就窩在班級櫃睡覺，偶爾張開大大的眼睛，觀察學生上課。昨日學生掃地時，還發現1隻從鳥巢墜落的黑冠麻鷺幼鳥，這周連續出現2隻保育類嬌客來訪，讓師生又驚又喜。

大吉國中學生這周四一早進教室時，看到櫃子旁有1隻領角鴞，趕緊通知老師處理，經過老師們仔細觀察，確認這隻領角鴞沒有受傷，也提醒學生不要打擾牠，且放學時將門窗打開，讓貓頭鷹晚上自己飛回家。

沒想到隔天，這隻領角鴞沒有飛走，就這樣學生又和這隻領角鴞當了一天的同班同學。校長邵冰瑩推測，應該是這周三放學後，班級的窗戶沒關，這隻領角鴞晚上偷偷飛進教室，這2天可能是對環境陌生太不安，這隻領角鴞一直躲在櫃子裡。

她表示，昨天下午學生在外掃區掃地時，發現1隻受傷的黑冠麻鷺幼鳥，校方立即嘉義縣政府協助，縣府立即通知民間救援單位前來救援，並連同尚未離開的領角鴞一起帶回去救治、照顧。

邵冰瑩說，校園內有許多綠地和大樹，擁有最天然豐富的生態資源，也因此，學生常常在校園內看到鳥類、蛇等野生動物，使學生無形之中，培養出關懷及友善動物的態度。

(中時 )