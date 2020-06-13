婁峻碩將7月31日舉辦首場演唱會「BOARDING」，昨一開賣1000張門票在20秒內售罄，他一聽到完售消息，開心發文感謝粉絲支持，女友焦凡凡興奮以注音文留言： 「ㄋㄓㄉㄏㄅㄨㄧㄋㄨㄖ。」婁峻碩則笑表示她應該是說「你真的好棒，我以你為榮！」甜蜜互動，閃瞎粉絲。

至於許多搶不到歌迷在網路上哀號、敲碗加場，還有新加坡、馬來西亞的歌迷說：「快來海外辦宣傳會！」被問到是否會加場，婁峻碩透過經紀人表示：「在商討中，若加場就會在其他縣市舉辦。」

在開賣前一周，婁峻碩很緊張、每天失眠，「好像在考試一樣，很怕考不好，昨天我翻來翻去只睡3小時，這3小時內還依直爬起來尿尿喝水，實在太焦慮了！」，一大早就揪女友焦凡凡坐在電腦前，陪著粉絲一起搶票，結果2人手忙腳亂，都落空沒買到。

此外，他最近開始忙籌備演唱會內容，透露屆時將會有許多圈內好友來看演唱會，賣關子：「請大家期待，絕對會端出最精采的表演給粉絲，請拭目以待！」

(中時 )