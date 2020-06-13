周興哲將22日歡慶25歲生日，13日在華山Legacy舉辦慶生見面會，邀500名粉絲一起慶生。而因新冠肺炎肆虐全球，他原訂上半年活動、演唱會幾乎取消、延期，他現除了寫歌，趁空檔考取潛水執照、打網球。他與女友趙岱新交往2年多，近期常愛相隨打網球、潛水，不過周興哲透露女友原本怕水，卻因他喜歡海上活動，她才一起學潛水。

被問及有「愛的力量」加持？他害羞說：「她有說『都是為了你』。」大方放閃。個性貼心的他，都會陪伴、牽著女友練習潛水，在水中，他用手勢，來安撫女友緊張的情緒，鼓勵女友多深呼吸，讓身體放鬆。是否會想舉辦水中婚禮？他笑表示沒有太大的期待，「應該會很醜，我還是帥帥的就好。」一旁的經紀人也說周興哲才25歲，談結婚還太早。

而先前外傳陳澤杉（杉哥）成立新公司，周興哲可能和杉哥合作，對此，周興哲表示去年剛跟索尼續約，短期內不會與杉哥合作，不過他與杉哥很投緣，曾數度在典禮後台碰面，「杉哥也很喜歡我的音樂。」

近來疫情趨緩，他時隔5個月再度回到台上開唱，直呼：「超爽，很懷念，有工作很幸福。」許下25歲生日心願，希望疫情趕快好轉、世界和平，「順利舉辦巡演，唱一大堆演唱會」，他生日當天私下會與好友舉辦派對，女友也會同行，主題是電影《大亨小傳》，他說很期待大家打扮得很浮誇。

(中時 )