對於國民黨籍韓國瑜被罷免高雄市長職位後，民眾也發起罷免時代力量高雄市議員黃捷、民進黨籍桃園市議員王浩宇等人，前國民黨立委蔡正元表示，一起迎接「海罷王」的偉大時代！

罷免時代力量高雄市議員黃捷活動，正緊鑼密鼓展開連署，有「鳳山清捷隊」之稱的連署站負責人王先生表示，「罷捷連署份數短短4天就增加了5千多份，累積份數達到1.6萬份」。

民進黨桃園市議員王浩宇6日晚間在臉書發文寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」的圖卡，挨罵後2度刪文，同為議員的「村長」詹江村不滿王屢屢消費死者、在家屬傷口上撒鹽。

臉書「罷免王浩宇」粉專表示，罷免王浩宇的行動，小編們籌備了1年半，假如王浩宇的所作所為，成為一種流行 ，真的不知道該如何教育下一代，該粉專更直言，罷免王浩宇，應該成為一種普世價值。

前國民黨立委蔡正元今（13）日在臉書歡喜迎接民主罷免的偉大時代，就是納稅的人民看不慣，要把你們的權力收回來！並貼上一張「海罷王」的貼圖，上有陳致中、黃捷、梁文傑、王浩宇、陳柏惟等5位民意代表，以及號召「一起進入罷免的偉大時代」的標語！

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(中時電子報)