美股繼史上最驚悚的3月崩跌紀錄後，周四再度爆發恐慌性的殺盤長黑走勢，其中尤以道瓊工業指數單日狂洩逾1,800點最讓人側目，寫下史上第四大跌點的紀錄。不過，美股周五止跌強彈，道指跳空開高大漲超過800點或3.3％，報25,964點，標普5百與那斯達克指數也都勁揚2.8％。

華爾街股市驚現黑色星期四，道指收盤暴跌6.9％，標普5百重挫5.9％，連近來相當強勢的那斯達克指數也大跌5.3％。

若以跌幅計，道指周四的長黑僅列入史上前30大，但單日暴跌1,862點則是史上第四大跌點，而前三大全都發生在今年3月，新冠肺炎疫情對美股的殺傷力由此可見一斑。

根據歷史紀錄，道指單日大跌6.9％的機率僅約0.1％，但自今年3月以來，出現此一跌幅的機率暴增至4％。

道指30檔成份股周四全數收黑，表現最好的是沃爾瑪僅小跌0.9％，表現最差的是波音，暴跌超過16％。

波音是道指跌幅超過標普5百的一大原因，因為標普5百為根據市值加權，在大盤的占比方面，蘋果就比波音來得高。蘋果的市值逾1.4兆美元，而波音則僅約950億美元，蘋果對標指大盤的權重占比大約是波音的15倍。

反觀道指則是根據股價加權計算，而蘋果股價約338美元，波音則是170美元，所以蘋果對道瓊大盤的影響占比則僅是波音的二倍。

波音周四大跌逾16％，換算為大盤跌229點，蘋果則是拖累大盤約116點。

除了擔心爆發第二波疫情與聯準會（Fed）保守看待經濟復甦的大環境利空，波音本身也傳來負面消息，波音的零件供應商Spirit航太系統表示，波音已告知該公司停止生產737 MAX客機的零件，市場揣測MAX客機復飛可能延後。

疫情概念股則逆勢上揚，舉例來說，視訊會議通訊商Zoom周四上漲0.5％。

道瓊工業指數走勢

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(中時電子報)