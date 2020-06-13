健保署推出健保自費醫材上限新制，引起醫界強烈反彈，眼見風波持續擴大，衛福部長陳時中在今天(13日)下午召開會議，與醫界溝通研商，稱大家慢慢都有共識。對此，與會的台大名醫施景中PO文表示「我不大清楚時中部長的總結，他說我們大家有結論了，但大家的結論又不像他說的總結」。

施景中在臉書PO文「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，他指出與會的消費者代表，強力發言，説有的醫院亂訂價錢，病人無從選擇。病人要有知的權利，因此主張設醫材價格上限。

施景中表示，現在健保署有醫材比價網，各醫院訂的自費價格都查得到，真的有這些無良醫院，針對這些醫院去處理就好。為了知的權利(?)，和主觀認為醫界把病患當冤大頭，而設了醫材費用上限，導致民眾使用新(或好的)醫材權利受損，使台灣醫學倒退發展，真的是「 我不殺伯仁，伯仁因我而死」。

施景中文末也稱，會議的專家發言，醫勞盟在場辛苦的紀錄，他就不重覆了，但對於會後陳時中稱「我們大家有結論了」，他坦言「大家的結論又不像他說的總結」，只知道原定的8月1日實施將暫緩，但後面就難說了。

(中時電子報)