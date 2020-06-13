68歲林姓女清潔工13日下午4時許打掃新莊區運動公園景觀湖廁所，發現有人已反鎖在廁所一小時都沒出來，她擔心發生意外於是通報警方，警方到場後，發現該男已失去生命跡象，身旁還留有酒瓶及毒品海洛因、嗎啡，因現場沒有外力介入警方懷疑是用毒過量暴斃，警方經查死者為55歲蔡姓男子，詳細案情有待警方調查釐清。

(中時 )