新莊運動公園廁所反鎖1小時人沒出來 警開門驚見男屍 23:052020/06/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊清潔工察覺公廁反鎖1小時人都沒出來，警開門驚見男屍（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 68歲林姓女清潔工13日下午4時許打掃新莊區運動公園景觀湖廁所，發現有人已反鎖在廁所一小時都沒出來，她擔心發生意外於是通報警方，警方到場後，發現該男已失去生命跡象，身旁還留有酒瓶及毒品海洛因、嗎啡，因現場沒有外力介入警方懷疑是用毒過量暴斃，警方經查死者為55歲蔡姓男子，詳細案情有待警方調查釐清。 (中時 ) #警方 #廁所 #發現 #清潔工 #新莊 也許您會感興趣 社會熱門新聞 新莊運動公園廁所反鎖1小時人沒出來 警開門驚見男屍 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 美國年輕黑人吊死樹上 警公開死因民眾暴怒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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