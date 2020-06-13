高雄市長韓國瑜罷免案通過，副市長李四川火力全開，向投罷免票的高雄市民怒嗆「你們投票時不會心虛嗎？」名嘴李正皓表示，其實李四川沒有官架子、個性溫和，搭電梯時，他是會幫大家按電梯的人。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》中表示，整個韓國瑜小內閣的氛圍，是都沒有離開，比如李四川說，93萬人投票，投罷免韓國瑜，難道不會心虛嗎？這件事情就表示，李四川根深蒂固認為，韓國瑜做得不錯。韓國瑜就是有那種魔力，他的魔力就是，沒有聽到一個他身邊的人在抱怨他，每一個身邊的人對韓國瑜都是好評。

李正皓表示，李四川是非常非常溫和的人。李四川當時擔任國民黨的秘書長，那時他還在國民黨服務。大家一起搭電梯下來，若人很多，李四川是會走出去幫大家按電梯，大家走出來後，他再進去搭電梯。他是一點官架子都沒有的人。李正皓驚訝的是，李四川竟然會在台上怒嗆，你們這些93萬罷免韓國瑜的人，難道不會心虛嗎？可見韓國瑜真的有這樣的魔力。

李四川在11日的鳳山行政中心音樂道別會強調，絕對沒有對不起高雄市民，並直言他不是考得不好，也不是不認真工作，卻還是被高雄鄉親開除了，這些人是我們高雄的鄉親嗎？你們投票的時候不會心虛嗎？李四川當時舉例說，他的學長跟他說，是他把路鋪太平、跑太快，因為跳級，所以提早畢業。

(中時電子報)