國民黨籍立法委員林奕華日前南下到許崑源議長靈前致祭，感嘆許崑源在生前最後一刻，還是心繫他最愛的高雄。並且呼籲支持者，千萬不能因為這次的挫敗，就因此懷憂喪志。

林奕華在臉書痛批，面對現在為擁有權力而不擇手段的執政黨，很多國家制度的崩壞讓人民看不下去，不能繼續放任，讓執政黨成為獨裁怪獸！

林奕華也呼籲支持者，悲傷的心情必須迅速轉化為繼續前進的動力，尤其國民黨過去替台灣經濟發展打下好的基礎，對國家有一定的責任和使命，千萬不能因為這次的挫敗，就因此懷憂喪志。

連益華也堅定表示，大家必須記取教訓、痛定思痛，在如此最艱困危難的時刻，大家要團結並勇於承擔，堅守自己的位置發揮最強的戰鬥力！

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(中時電子報)