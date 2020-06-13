大陸6月12日晚上，相關人員在處理進口鮭魚的砧板中檢測到了新冠病毒，經追查，確認該貨源來自京深海鮮市場，導致各超市連夜下架全部鮭魚。不過鮭魚真的能傳染新冠肺炎嗎？有關於魚類身上驗出病毒，學者歸納出幾個可能原因。

大陸北京已連續兩天出現新的新冠肺炎確診案例，經調查發現，確診病例都有去過北京最大的新發地農產品批發市場，如今新發地市場更從切割進口鮭魚的砧板中檢驗出新冠病毒，嚇得超市通路急忙下架。根據《界面新聞》指出，大陸每年進口的鮭魚約有8萬噸，因此這次鮭魚驗出病毒事件大家都相當關注。

目前病毒溯源的工作仍在進行中，還沒辦法知道是鮭魚到底是在宰殺、運輸、包裝、切割過程中的哪一環節接觸到了新冠病毒。不過，微博上已經開始有些質疑的聲音出現，不相信活鮭魚能夠感染新冠病毒。

目前對於魚類和新冠病毒關係的研究很少，不過有研究結果已指出了魚類感染新冠病毒的機率相較於哺乳類而言很低。今年5月1日，倫敦大學學院（UCL）的研究團隊在平台「bioRxiv」發表了有關「新冠病毒可以與哺乳類動物蛋白質結合，但魚類、鳥類、爬蟲類則無法」的文章。結論指出，在哺乳動物之外，新冠病毒很難感染魚類、鳥類和爬行類動物。

大陸每年進口的鮭魚約有8萬噸，因此這次鮭魚驗出病毒事件大家都相當關注。(人民網資料照)

另外，先前《亞洲水產科學》期刊刊登了一篇論文也指出，新冠病毒屬於冠狀病毒科，β冠狀病毒屬，但β冠狀病毒屬只會感染哺乳動物。另一點是，新冠病毒主要作用於上呼吸道和下呼吸道，導致病患症狀都出現在肺部。但魚類多沒有肺，因此不太有機會感染病毒。

根據《第一財經》報導，一位海關檢驗檢疫人士指出，就他個人經驗來看，即便鮭魚身上被驗出新冠病毒，很大機率也不是鮭魚本身感染到病毒，而是因冷藏運輸過程中因操作人員或器具設備上出現缺口，導制鮭魚身上殘留新冠病毒。

《中國新聞周刊》採訪香港大學病毒學專家、金冬雁教授表示，海鮮不太可能變成一種傳染源，畢竟魚類屬於低等生物，將病毒傳染給人的情況幾乎沒發生過，認為可能性極低。

「科信食品與營養訊息交流中心」副主任鍾凱博士也認為，新冠病毒的宿主為哺乳類動物，鮭魚和海鮮類不會是新冠病毒的宿主，既不會感染病毒，體內也不會潛藏新冠病毒。不過，魚的表面卻可能會因為環境因素而存在病毒，因此建議，先暫時不要生吃鮭魚比較好。

(中時電子報)