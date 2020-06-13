疫情影響旅遊習慣，台灣也有許多景點令人欲罷不能，巴鈺過去與郭彥均主持中天外景節目《來去CHECK IN》，玩遍台灣各地，她談及最喜歡的景點，「3年前去澎湖出外景後，就非常喜歡澎湖，去年帶老公跟兒子去，他們也秒被圈粉，我們下禮拜還要再去！」巴鈺全家玩法超慢活，不是滿滿行程，而是去澎湖「過日子」。

巴鈺表示：「上次去澎湖，我們5天4夜都是睡到自然醒，起床就去沙灘玩水，餓了再到附近小麵店吃午餐，然後繼續玩水、帶兒子睡午覺，晚餐則吃美味的澎湖海鮮。」她笑稱自己一家都很隨性，因為沒有車，通常會搭高鐵或飛機到當地，然後才租車，旅程中也是前一晚才計畫隔天想去的地方，「一樣玩得很開心！」

巴鈺帶兒子恩典到樹谷生活科學館，看超大恐龍骨頭模型。（巴鈺提供）

除了澎湖，巴鈺一家也喜歡台南、南投、花蓮與台東的優閒慢活，「最近一次是去台南5天4夜，住台南晶英酒店，他們有一個住房專案有BMW X4當代步車，去周邊景點都很方便。」她細數一路上，奇美博物館的影子展，樹谷生活科學館的超大恐龍骨頭模型，以及在舊中國城重造的免費親水園區「河樂廣場」，都讓兒子玩瘋，很適合闔家旅遊。

(中時 )