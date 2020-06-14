永康區一處汽車修護廠火警，現場火勢猛烈。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

永康區一處汽車修護廠深夜火警。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區13日深夜23點27分傳出中正北路713號汽車修護廠火警，消防人員獲報1層鐵皮加蓋建物有濃煙冒出，出動第5大隊、鹽行轄區等4個分隊各式車輛13車29人到場，現場一度回報有人受困，23點46分現場回報帶出一名50多歲婦女，該名婦人表示屋內無人，由於現場火勢猛烈，目前持續灌救中。

(中時 )