台南永康汽車修護廠大火 救出一受困婦女 00:002020/06/14 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永康區一處汽車修護廠火警，現場火勢猛烈。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永康區一處汽車修護廠火警，現場火勢猛烈。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 永康區一處汽車修護廠深夜火警。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 台南市永康區13日深夜23點27分傳出中正北路713號汽車修護廠火警，消防人員獲報1層鐵皮加蓋建物有濃煙冒出，出動第5大隊、鹽行轄區等4個分隊各式車輛13車29人到場，現場一度回報有人受困，23點46分現場回報帶出一名50多歲婦女，該名婦人表示屋內無人，由於現場火勢猛烈，目前持續灌救中。 (中時 ) #現場 #婦女 #回報 #汽車 #永康 也許您會感興趣 社會熱門新聞 美國年輕黑人吊死樹上 警公開死因民眾暴怒 - 社會 新莊運動公園廁所反鎖1小時人沒出來 警開門驚見男屍 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 清純女老師包養男學生淪當性奴 拍激情動作片欣賞 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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