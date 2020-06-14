時序邁入6月，炎熱的夏季即將到來，除了當前新冠肺炎疫情方興未艾外，衛福部疾病管制署（以下簡稱疾管署）並極力呼籲，炎熱的夏季正是每年腸病毒的高峰期又來勢洶洶，唯有做好個人清潔防護，尤其要勤洗手、洗臉、養成良好衛生習慣，才能有效防範腸病毒進家門。關於什麼是腸病毒，會有那些症狀？因為腸病毒住院治療可以申請保險理賠？以下跟著小花平台一起來了解。

注意腸病毒常見2症狀、4重症前兆

疾管署指出，所謂的「腸病毒」是一群病毒的總稱，主要經由糞口、飛沫、接觸病患的口鼻分泌物而傳染，一般來說，成人感染腸病毒，其症狀通常像是普通感冒，至於5歲以下的孩子則需特別注意，對其健康構成極大的威脅。說到腸病毒會出現什麼症狀？以下疾管署整理2個常見症狀：

症狀1、感染病毒後一般3至5天會出現「典型症狀」如：在口腔、手掌或是腳掌出現水泡、潰瘍，甚至可能合併發燒，病程約為1周更長至10天左右。

症狀2、除了「典型症狀」外，另有少數個案會出現無菌性腦膜炎、腦炎、肺炎、心肌炎、心包膜炎及麻痺等併發症。

疾管署強調，絕大多數腸病毒感染者臨床症狀極為輕微，只要做好個人衛生管理，其實不必過度擔憂。此外，值得注意的是，以先前曾經感染重症個案來觀察，經確認感染源大多為家人自外返家時帶回的病毒，「因應國內即將進入腸病毒流行期，提醒家長們，從外頭進家門前，先做好個人清潔防護再接觸孩子，才是讓全家人都安全的上上策。」

雖說絕大多數腸病毒感染者臨床症狀極為輕微，為了以防萬一，疾管署也整理出腸病毒重症前兆病徵：

病徵1、「嗜睡」伴隨意識不清、眼神呆滯、活動力下降及四肢無力等反應。

病徵2、「肌躍型抽搐」在沒有受到驚嚇的狀態下，四肢無故出現驚嚇抖動或是有全身肌肉收縮等反應。（全文未完...）

(中時電子報)