為提高用戶的服務效能及即時性，一卡通公司即日起推出智慧語音助理服務，運用AI智能客服，民眾只要對著手機Google助理說出「我要跟iPASS一卡通說話！」，就能喚起Google一卡通AI客服助手，全年無休隨時隨地查詢客服聯繫資訊、票卡記名、票卡掛失、LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）儲值、轉帳、乘車碼、生活繳費及使用優惠等相關服務資訊。此外，一卡通官方網站也提供線上文字智能客服服務，民眾可多加利用。

一卡通公司於2019年即啟用線上文字智能客服便利民眾即時查詢資訊，用戶最感興趣的前五名點擊的問題，分別為票卡遺失處理方式、票卡申辦資格、LINE Pay Money儲值方式說明、LINE Pay Money手續費說明及票卡申辦方式。新增的Google AI智能客服所提供的資訊，票卡部分有記名、掛失、使用異常資訊查詢等，LINE Pay Money部分則有乘車碼、生活繳費、儲值等相關資訊，另也提供用戶近期優惠資訊作為消費參考。

使用iPASS一卡通AI語音助手問答查詢或線上文字智能客服查詢資訊免等待，除可立即回覆電子票證票卡或電子支付的LINE Pay Money使用上的相關資訊，又能隨時獲取即時好康資訊，民眾可多加利用。

無論是iPhone、安卓手機，都可以使用Google助理。iPhone用戶需在App Store 下載安裝Google助理 (Google Assistant) App，打開後對著Google助理說出「我要跟iPASS一卡通說話！」即可啟動iPASS一卡通AI助手。Android系統則以「OK Google」(或是Hey, Google)呼叫出Google助理後說出「我要跟iPASS一卡通說話！」即可啟動iPASS一卡通AI助手。

(科技)