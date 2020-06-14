中國信通院發佈2020年5月大陸手機市場運行分析報告。數據顯示，2020年5月，大陸市場5G手機出貨量1564.3萬部，占同期手機出貨量的46.3%；上市新機型16款，占同期手機上市新機型數量的50.0%。1~5月，大陸市場5G手機累計出貨量4608.4萬部、上市新機型累計81款，占比分別為37.0%和47.9%。

從數據來看，5G手機的出貨量正在穩步增長，並且正在逐步逼近4G手機的出貨量。在調研機構Counterpoint的全年預測中，今年僅僅是大陸市場的5G手機數量就將突破100款，全年出貨量預計將超過1.5億部。

而隨著5G手機價格的持續下探，5G的全面普及似乎就在眼前，但對於5G殺手級的應用到底是什麼？

以2G為例，當時正值模擬電路向數字電路的轉換期，手機開始變得越來越輕巧，短信開始流行。而3G的出現，則將手機與互聯網連接起來，帶來了GPS、遊戲、流媒體音樂服務和社會化媒體，比如QQ等。

4G更是掀起了一場新的智慧手機革命，微信、抖音、移動支付等各類APP出現，帶來了大量全新的、令人興奮的應用，社交、共享單車。通過4G，還可以與語音助手交流，在智慧手機和始終連接的PC上同時進行作業。

從目前手機終端廠商的佈局來看，影音娛樂、影像創作、雲遊戲成為最主要的三個應用場景。

中興通訊副總裁、終端產品經營中心主任羅煒表示：「5G網路催生了大視頻、高清視頻的需求，同時，高清、大視頻以及相關應用的傳輸、存儲、交互又對網絡通信提出了更高的要求和挑戰。」中興定義當下為「全民視頻」時代，目前聚焦於「通信技術+視頻影像」賽道。

此外，IoT（物聯網）行業也正在成為包括手機廠商佈局的戰略重點，尤其是千元5G手機時代的到來有望加速IoT行業的整體爆發。

榮耀總裁趙明者表示，手機和智慧螢幕、平板、筆記型電腦都不是孤立的產品，各個終端的內容都可以互通。目前IoT行業發展還停留在線狀階段，手機可以遙控IoT，但不同IoT產品之間的互聯不足，成熟的生態應該是網狀的。

華為集團內部已將「1+8+N」全場景戰略定義為「長期戰略」。其中，1是作為主入口的手機，8是PC、平板、智慧螢幕、音箱、眼鏡、手錶、耳機、車機等八種入口級設備。而OPPO也表示已不再是單純的手機公司，未來將繼續圍繞「個人、家庭、辦公、出行」四大場景，佈局核心入口，穩步豐富IoT產品佈局。

此外，vivo在5G場景上的設想是以智慧手機為主，以AR眼鏡、智能手錶和智能耳機為輔，形成多元業務矩陣。以智慧識物為例，AI助手可以通過手機攝像頭自動識別待添加設備並引導用戶完成添加與連接。

vivo執行副總裁胡柏山認為：「人工智慧，5G連接和硬件、軟件設備在技術和工程上飛速發展，正在以前所未有的速度創造一個融合性的未來世界。在這個未來中，重要的不是具體產品的形態沿革，而是基於服務和需求，基於技術發展所不斷拓寬的可能性，將用戶接入到科技所能創造的全連接、全場景、全交互的智慧服務生態體系世界之中。」

(中時電子報)