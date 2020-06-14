5G物聯時代來臨，全球各行各業都面臨前所未有的營運挑戰，能主動出擊跨界併購的廠家，才能在下一個十年占有生存的一席之地，國內的精誠、佳士達、國巨三大集團取得併購先機，是跨界整軍完成的最佳典範。

應該沒有人會否認，這幾年全球各行各業掀起的產業革命力道之大、速度之快，都是史上僅見！從５Ｇ、電動車、物聯網再到ＡＩ、大數據，這些新科技，可預期地都將掀起翻天覆地的變化，而對企業來說，要因應這麼大的產業變革，營運策略必須快速調整才能搭上商機，自己蓋廠開店擴大規模的速度太慢，跨界併購成為企業壯大的新顯學。

然而，並不是所有的企業都有實力透過併購擴大營運版圖，加上這波新冠肺炎疫情，企業普遍撙節及把握手上現金，打亂了不少國際企業的既定併購計畫，法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）去年十一月原定以一六五億美元的高價併購美國珠寶品牌Tiffany，但受到疫情影響，傳出因為價格太貴等因素，至今未能正式合併成功，但金字塔頂端的精品業整併，早已是進行式。

企業需靠併購快打商機

於此同時，家樂福集團則在六月初宣布，收購全台一九九間頂好Wellcome超市，以及二五間Jasons Market Place，一舉成為台灣市占率第二的超市通路，並將挑戰積極進行數位整合的第一大超市龍頭全聯，家樂福此舉併購來勢洶洶，亦是看準了零售產業將因為數位轉型整合全通路的時代加速來臨，而出現大變革。

二○○九年才開始萌芽發展的４Ｇ，在十年間帶動並加速全球影音串流、傳統零售產業的數位需求蓬勃發展，這股發展至今仍方興未艾，不僅持續擠壓傳統行業的生存空間，企業也必須加速數位轉型，才能在下一個十年占有生存的一席之地。

過往，國內企業的數位轉型牛步，但隨著４Ｇ的成熟、５Ｇ的即將到來，全球產業商機的面貌大位移，迫使企業不得不加速進行數位轉型及系統整合，台廠的佳士達、精誠老早嗅到這股商機，並鴨子划水多年進行併購及企業整合，今年正是搭上商機的起飛年。

精誠總經理林隆奮曾提及，今年產業數位轉型的關鍵在於「跨界」的資訊整合，由於產業生態圈不斷擴大，數位轉型的方向已跳脫平面的垂直或水平整合，而是跨業、跨界的整合，由於背後相關聯的資訊複雜到無法想像，這就是精誠多年建構的數據整合平台可以發揮的優勢所在。

看到龐大的數位整合商機，過往主力重心多在金融業的精誠，二○一八年結盟零售業POS收銀系統領導廠商宏誌科技，並入股三成股權，跨足零售業市場；二○一九年中，則取得高階伺服器系統整合服務商藍新資訊三成股權，進軍高階伺服器市場；去年下半年，精誠並陸續取得在雲端服務整合廠商晉泰十五％的股權，正式跨足雲端服務整合領域，而晉泰更在去年底參與大同集團旗下的資訊服務廠大世科現增，持有大世科八．一二％。

至此，精誠補足其在金融之外的零售及科技領域的數位系統整合布局，跨界、跨業的平台建置到位，下一步就是業績水到渠成的時候。

企業併購動作如此之大，原因無他，新科技、新應用的導入速度愈來愈快，唯有併購一途，可以縮短整軍的學習曲線，也才可以快速擺脫舊科技時代的包袱，這其中，最明顯的集團轉型案例就是佳士達。

精誠三大跨界整合完成

長期為監視器及面板產業發展之苦的佳士達，老早啟動企業轉型，從二○一五年併購工業電腦嵌入式解決方案供應商友通、之後併購POS終端設備廠拍檔、觸控液晶顯示器模組廠眾福科、連接器設計製造廠矽瑪、加值服務通路大廠的聚碩，到最近在友訊與明泰的紛擾中，趁亂宣布收購明泰股權，佳士達的加緊布局，一來要擺脫面板投資的景氣循環影響，二來則是劍指即將起飛的５Ｇ商機。

從能夠同時發送聲音及信息的３Ｇ，到４Ｇ靠著高速的行動電話網路，世代從單一的圖片傳輸進到視頻時代，就已經引爆太多企業想像不到的商機，也逐步翻轉全球各行各業的產業生態，一旦到了速度是４Ｇ一百倍的５Ｇ時代，ＡＩ、物聯網、工業物聯網、車聯網都會加速落地，無法在５Ｇ取得一席之地的廠家，勢必會被加速淘汰。

也因此，對於多數企業來說，刻正處在世代交替的轉折點，再者，５Ｇ後的產業發展將十倍速，企業已沒有慢慢練功的時間，對於傳統科技製造業來說，透過購併切入新的應用領域，以甩開競爭對手，是最快的方式。

同欣電下半年大步走

十年間透過併購壯大為全球第一大晶片電阻廠、全球第三大ＭＬＣＣ廠的國巨，在取得全球市占領先地位之後，近二年更積極補上集團最欠缺的車用市場，二○一八年併購美國普思電子，去年更斥資併購美國百年被動元件廠基美（Kemet），將車用市場一舉囊括入袋，未來更將擺脫被動元件傳統景氣循環之苦，這都是企業競爭力的再躍進。

國巨的布局，不僅僅止於被動元件領域，去年年中透過旗下凱美買進同欣電股權，跨入ＣＩＳ感測封裝市場，緊接著，同欣電在去年底宣布併購在車用ＣＩＳ感測市場占有領先地位的勝麗，成為全球最大的ＣＩＳ影像感測器封測廠，這項合併案即將在六月十九日生效，對國巨不僅如虎添翼，下半年起，同欣電不管是營運實力、或是業績，也都將大步走。

同欣電近年營運歷經遷廠、ＬＥＤ散熱陶瓷基板營運走滑影響，往年每股動輒獲利八～九元的榮景不再，但都還能維持每股獲利四～六元的水準，顯示其營運有一定的競爭力。

５Ｇ世代後，各項終端裝置都需要ＣＩＳ感測晶片，且都是高階的需求，基本上，四千萬畫素以上的ＣＩＳ封測技術，同欣電幾乎囊括全球最大市占，看準這塊商機，陸廠也拚命追趕，短短不過幾年的時間，中國晶方科技已掠奪了大部分中、低階的ＣＩＳ感測封測市占，但在高階市場仍不得其門而入，也因而，今年初同欣電主動舉報，疑陸資挖角竊取技術，這都顯示，同欣電的高階技術有目共睹。

併入勝麗後，同欣電的營運規模將輕鬆躍過百億元大關，隨著產能、產品組合調整告一段落，公司於股東會後指出，ＣＩＳ及高頻無線通訊模組需求明朗，產能已滿載到年底，加上美系超音波感測器訂單將於第三季末開始放量，今年同欣電營收及獲利確定將較去年成長，值得下半年投資多留意。

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(中時電子報)