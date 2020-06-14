國內疫情趨緩、台股大漲慶祝，使得上半年作帳行情更有看頭，投資人可透過「投本比」，追蹤投信近期積極布局之標的，但短線漲幅已較大的個股，也需考量易有追高的風險。

今年轉眼即將過半，法人作帳行情又將展開。觀察法人作帳的重心，仍在於投信的動向，而以中小型股為主的櫃買指數，近期更已領先加權指數、突破年初高點，對於以中小型股為主的投信來說，更代表績效足以戰勝大盤。因此，接下來投信的重點持股，勢必成為主要拉抬的標的，使作帳行情更有看頭。

因此，《今周刊》以「投本比」為依據，找出投信買超張數占個股股本的比率在5至10％，且穩定攀升之標的；若5月份又積極加碼者，更值得優先注意。

表中最受矚目的應為「口罩國家隊」之一：南六（6504）。南六生產包括口罩等多項醫療用品的原料，以不織布為主，六月起口罩開放自由買賣，南六已接獲超過1億片的訂單，法人預估業績還會大幅成長，股價也連續噴出，頻創掛牌新高。

中國復工、北美客戶訂單到 凡甲下半年展望佳

另外，因疫情影響，近期在家工作盛行，連帶NB及伺服器需求成長，周邊產業也跟著受惠。連接器廠凡甲（3526）伺服器應用占營收比重約5成，筆電占4成左右。第一季雖因中國封城、停工，稅後EPS（每股純益）僅0.73元，但隨著中國復工，且接獲北美雲端業者客戶大筆訂單後，4月營收達2.59億元，創下單月歷史新高。

凡甲也表示，第二季營收有望維持高檔表現，且在公司積極調整產品組合後，獲利可望優於營收成長幅度，而伺服器中的高頻、高功率產品，將是今年主要成長動能。至於，另一個市場關心的電動車用連接器，凡甲的客戶包括供應特斯拉的寧德時代，以及歐洲車廠如雪鐵龍（CITROEN）等，後續都可望放量出貨，也樂觀看待下半年營運。

凡甲股價從3月下旬低點起算，至今漲幅也已超過5成，且創下還原權值後的歷史新高，投信雖在4月因季報不佳而大賣，但5月已全買回。另外，公司擬每股配息5.91元，以目前股價將近百元來看，現金殖利率仍有近6％的水準，成為下檔支撐。

另一檔屬於光通訊上游零件廠的眾達｜KY（4977），受惠於北美客戶資料中心擴充以及企業雲端儲存需求大增，帶動2大主力產品：100G單通道光收發模組與32G光收發模組、出貨量明顯成長。尤其，眾達100G產品今年剛開始量產，平均銷售價格（Average Selling Price，ASP）約為25G與32G的3至4倍，今年可望對公司帶來更明顯的貢獻。

※全文請見《今周刊1225期》有更多精彩當期內文

《今周刊1225期》

(中時電子報)