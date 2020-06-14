大陸中國科技大學徐飛虎教授在俄羅斯會展基金會(Roscongress Foundation)舉行的線上辯論中表示，大陸科學家計畫在未來5年內打造「地面—太空」的光纖通信系統，這一系統可以通過絕對安全的量子通信線路連接莫斯科和北京。

據俄羅斯《衛星通訊社》指出，量子通信系統運行的主要問題之一就是當使用地面系統資料傳輸時，量子網路節點之間的距離，在最好的情況下，只能在200-300公里左右。但不通過地面光纖電纜交換資料，而是通過通信衛星，則可以提高量子資訊的傳輸距離。

報導說，中國大陸計畫在近期支持「量子互聯網」地面擴展部分運行的衛星組送入軌道，這些衛星將成為首個太空量子網路的基礎。與「墨子」號衛星不同，這些衛星將在更高的軌道上運行，使它們與地球基站保持更長時間的通信。

此外，大陸科學家和工程師正在研發基於納米衛星和微型通信站的量子通信系統。徐飛虎教授表示，這將使「量子互聯網」在軌道和地球表面都可用於商業目的。

俄羅斯斯科爾科沃科技學院(SkolTech) 教授、俄羅斯鐵路公司量子通信部副主任阿列克謝．費多羅夫指出，俄羅斯準備加入類似的國際專案，包括太空方面的專案。

(中時電子報)