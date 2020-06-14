網路上經常流傳找不到出處的「心靈雞湯文」，近期又有一篇文章被廣為轉貼，有趣的是，這篇沒有標題的文章，竟讓大學生和大學生的爸媽都深受感觸，而且看完的人，竟會產生「虛度人生」或「活在當下」兩種截然不同的感想，確實相當發人省思。那麼，你怎麼看？

以下為該文章全文：

22歲，你大學畢業了

23歲，你光榮退伍

剛退伍的你只是想好好休息一年

忍受著孤獨和父母的抱怨。

24歲，你找到工作了，

起初你懷抱著夢想渴望學習，

卻被週而復始的工作磨光了熱情每天只期待著下班。

30歲，你結婚了，

對象是媒人介紹的，

父母問你喜歡那個女孩嗎？

你愣了愣說：「喜歡吧。」

36歲，你因為身體越來越差，

沒辦法再負荷加班的工時，

晉升的速度也越來越緩慢。

那天下班，老婆告訴你：

「小孩要上幼兒園了，雙語的一個月15000。」

你皺了皺眉頭，已經很不耐煩了，

「隔壁的老王家，請的家教一個月25000！」

「你已經這樣了，你想讓孩子也輸嗎？！」

你沒說話，回房間拿了15000元給老婆，

這筆錢，你原本打算給自己過個生日，買個新顯卡玩最新大作

37歲，小孩升上了一年級。

老師說一年級最關鍵，打好基礎很重要，

你笑著說，是是是，老師您多照顧，

39歲的時候，孩子上了三年級。

老師說，三年級最關鍵，承上啟下很重要。

你笑著說：「是是是，正打算再報個補習班。」

43歲，孩子上了國中，她看著不用努力就有錢的富二代學習才藝。

有一天回到家，她對你說：「爸爸，我想學鋼琴。」

你沒什麼猶豫的把自己的娛樂費拿了出來。

46歲，孩子上了一個不好不差的高中。

有一天你在開會，接到了老師的電話，

電話中說你的孩子在學校打架了，叫你去一趟。

你唯唯諾諾的和那個比你小20歲的上司請了假，

到學校又被老師說了一堆，

台詞總是那一句：

「你們做家長的只知道工作，就不能陪陪小孩嗎？」

你看著這個老師，有點可笑，

因為之前學校的老師常說：

「家長在外辛苦點，多賺點錢讓孩子多補補習。」

現在的老師卻又說要多陪陪小孩。

48歲，孩子考了大學。

很爭氣，是一個好學校，

她學的專業你有點看不懂，

而且學費還很貴。

你和她深夜想聊聊，

準備了她小時候最愛吃的零食，

你說著那些曾經你最討厭的話，

「還是要為以後工作著想」

「挑個熱門的專業」

「活著比興趣重要」

「當興趣變成工作就不再是興趣」

你們從交流變成了爭吵。

你發現，你老了，

老到可能都說不過這個18歲的孩子。

你說不過她，只能說一句：「我是你爸爸！」

孩子看著你，知道再怎麼爭辯都沒用，

她連小時候最愛吃的零食都沒有吃，就回房間了

在小孩回自己房間的路上好像默默地說了一句：

「我不想活的像你一樣。」

你怎麼就哭了呢？都快50歲的人了，

一定是年紀大了，淚腺功能降低了，對不對？

一定是年紀大了。

53歲，孩子工作了，似乎有一點理解你了，

但你卻反了過來，你說不要妥協。

56歲，孩子也結婚了。

你問她「喜歡那個年輕人嗎？」

她果斷地說：「喜歡吧。」

你很欣慰。

60歲，辛苦了一輩子，你想出去走走。

身邊的那個人過了30年，

你依舊分不清到底喜不喜歡，

你們開始規劃旅遊路線。

這麼多年了，

你們還是會吵架，

某個瞬間，你覺得，

這樣可能也挺好的。

當一切都準備好了。

女兒說：「爸媽，我們工作太忙了，可以幫我們照顧一下孩子嗎？」

你們退了機票，像是又回到了30年前

70歲，孩子的孩子也長大了，

不用天天操心了 。

你下定決心說：「一定要去玩一趟 。」

可是手邊的拐杖，

只能支持你走到樓下的花園。

73歲，你在醫院的病床上，從昏迷中醒來，

身邊聚滿了人，

你迷迷糊糊的看見醫生搖了搖頭，

周圍那些人神情肅穆。

你明白了，你要死掉了，

你沒有感到一絲害怕 ，

你突然問自己，

「我到底是什麼時候死掉的呢？」

你想起30歲的那場婚禮，

原來，那時候，你就死掉了吧。

據說死前的3秒，會看到一生的跑馬燈

倒敘你這73個年頭的一生，畫面一張一張的過，

1秒、2秒、兩秒過去了，你面無表情的看著這兩秒內的回憶。

第3秒，突然你笑了。

原來已經回到了15歲的那一年，你看見一個男孩，他拿著一瓶牛奶，

背著書包，後面跟著一群男孩，

那個男孩從另一個女孩家的陽臺下跑過，

他朝窗戶看了看，

那是15歲的你暗戀的那個女孩子，

你想不起來她長什麼樣子了，

最後一秒你努力的回憶著，

3秒過去了，身邊的人突然間開始嚎啕大哭，你可能聽不清了

(中時電子報)