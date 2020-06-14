大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟在加拿大的引渡至美司法案於5月27日宣告可繼續在加拿大法院審理，為孟案一大挫敗。不過孟晚舟律師指出，根據法院最新披露的文件中指出，加拿大安全情報局一份備忘錄中曾警告美國聯邦調查局，若要求引渡孟晚舟恐會對全球政治造成衝擊，這份備忘錄也讓孟晚舟律師認為，這就是美加聯手不當執法，以政治動機逮捕孟晚舟的證據。

據《南華早報》報導指出，孟晚舟的律師表示，這份由加拿大安全情報局（CSIS）的2頁備忘錄中，提供了孟晚舟於2018年12月1日在加拿大溫哥轉機時，美加聯手逮捕時程表。

孟晚舟律師表示，在拘捕孟晚舟之前，美國聯邦調查局（FBI）高層早已通知CSIS高層。而CSIS早已得知，孟晚舟的拘捕令要到溫哥華時間下午4點才會生效，而孟於當日早上11點半時就抵達溫哥華。為了避免錯失機遇，加拿大邊境服務局（CBSA）先拘留孟晚舟，扣留了3個小時，然後皇家騎警把當事人拘留。在此期間，邊境服務局人員沒收了當事人的電子設備和密碼，並將這些資訊傳給FBI，違反《引渡法》。

孟晚舟律師辯稱，在正式逮捕孟晚舟前，自孟遭CBSA拘留並遭質問與搜身後，孟的司法權利已被警方濫用，這並非正當的邊境管制司法程序，而是加國聯手美國FBI不當執法的證據。

孟晚舟律師團隊指出，「從CSIS備忘錄指出『逮捕孟可能會對世界造成衝擊』，將會是一場高規模的政治事件」，這份備忘錄也說「為了避免認知上的影響，FBI不會出現」，而CSIC的報告也表明不只CSIS涉及與FBI聯繫，亦有其他機構涉入其中。

在孟晚舟確定雙重犯罪後，代表引渡程序將持續進行，下次開庭日為6月15日，孟晚舟有權抗告。熟悉引渡條款的律師曾表示，類似的引渡案可延宕數年。

(中時電子報)