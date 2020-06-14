籃網明星後衛厄文最近發動大約80名球員參加視訊會議，會中提議球員應該考慮不要參加本季復賽，不過他的昔日搭檔「小皇帝」詹姆斯卻沒出席球員會議，更透過媒體發聲，強調就算參加本季復賽，也不會影響他替平權運動做出貢獻！

畢竟詹姆斯從NBA無限期停賽，就開始鼓吹趕緊復賽，讓他可以帶領湖人爭奪本季總冠軍，如今隨著美國爆發黑人平權運動與新冠疫情，詹姆斯也持續利用自己社群媒體替黑人發聲，甚至成立關注黑人投票權利遭到侵害的非營利組織。

反觀厄文聲稱這次自己出爾反爾(他在上周球員工會投票支持復賽)，是因反種族歧視抗議與新冠疫情影響，才會建議球員選擇罷賽，反正聯盟也不會祭出處罰，只是領不到剩餘薪水，問題是光在平權運動的力道上，他也沒有真正盡過力。

畢竟厄文早就算是「為反對而反對」的慣犯，所以這次他向全聯盟大約450名球員發出會議邀請，最後只有80人登錄進入視訊會議，其中包含保羅、安森尼、霍華、布雷德利、杜蘭特、米契爾等球星，會有多少球員選擇罷賽仍待觀察。

不過被列在可能罷賽球星名單之中的米契爾，似乎不太想讓外界產生多餘誤會，他不僅轉發新聞連結，更寫，「Stop it(停下來)！」

(中時 )