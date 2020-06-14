嘉南地區一期作稻穀已進入盛收期，農糧署南區分署長姚志旺至台南後壁地區了解當地公糧經收情形，並與後壁區農會總幹事張逸玟及理事長廖春旗等人一同前往田區訪視農民收穫現況。姚志旺表示，依近日氣象預報顯示，本期稻穀盛收期間天候穩定，農民無須搶割，稻穀應等成熟再收割，穀粒飽滿而且水分含量較低，折算乾穀重量多，收益才會有保障。

姚志旺說明，除了田間管理外，採收時機更是決定收益多寡的關鍵，如果稻穀尚未完全成熟時就收割，會導致稻穀含水率偏高、未熟粒(含青粒米)偏多的現象，稻穀品質差不僅無法繳交公糧，也影響糧商收購意願，造成稻穀市價低落的現象。

此外，清晨或傍晚後，因天涼露水濃厚，稻穀含水率也較高，應避免於這些時段收穫稻穀。籲請農民及採收業者配合於稻穀成熟再採收，品質好的稻穀無論繳交公糧或賣給市場，農民收益都最高。

後壁區農會表示，該鄉鎮是台南種稻面積最廣的地區，為因應經收期間農民集中採收烘乾不及情形，已經備妥協力烘乾調運對象，農民繳交公糧免煩惱。姚志旺保證，嘉南地區烘乾量能足夠處理所收穫溼穀，必要時也會啟動跨縣市調運收儲，他強調，農民只要負責種好稻交好米，其餘的事都交給政府來處理。

(中時 )