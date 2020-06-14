高雄市長補選將在8月15日舉行，各黨皆積極尋覓戰將參加補選，而韓國瑜也表態將沉澱休息，不會接受任何職務。而資深媒體人黃創夏認為，韓國瑜並不是國民黨吹捧出來的，造就韓國瑜、激發出韓流的，一向都是根源於民進黨曾經的粗暴和貪婪。對此，自由作家洛杉基則是表示，「不但在民進黨找不到像韓國瑜這樣的人物，在國民黨黨內更是無法複製出另一個韓國瑜！」

洛杉基昨(13日)在臉書寫下，許多親綠名嘴，看到鬥爭韓國瑜這場大戲結束了，他們還不想就此收手，追著下野的「韓國瑜」屁股不放，企圖再撈點剩餘價值，更多是想捏造一些內鬥假象，進一步分裂國民黨。

洛杉基認為，民進黨如果真的能將國民黨內的第二個、第三個韓國瑜「召喚」出來以後，再逐一消滅，以後國民黨就變成一個有體無魂的軟腳蝦政黨，失去在野黨的監督責任，民進黨就能肆無忌憚地坐實「一黨獨大」的獨裁政權。

不過，洛杉基也點出問題，他說，問題是，韓國瑜是國民黨前無古人、後無來者的「非典型」政治人物，他的人格特質、庶民風格、飽讀古書、言語犀利、重情義、講道義、照顧弱者的種種海派個性，受到民眾的瘋狂支持與認同；因此他認為，不但在民進黨找不到像韓國瑜這樣的人物，在國民黨黨內更是無法複製出另一個韓國瑜！

而他的貼文曝光後，不少網友則是留言寫下，「台灣現在真的需要有韓市長這樣風格的政治人物」、「綠營現在是青出於藍，更勝於藍，很難回到草創時期的了」、「哪來那麼多老韓」。

(中時電子報)