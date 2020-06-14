勞森一家命案曾轟動一時(影片源自Youtube)

一張看似幸福的全家福照片，竟然成為這家人的遺照，而且殺害他們的兇手也在照片裡面，照片中的9個人，都在拍完照的隔天、也是聖誕節遇害，只有1人幸運活下來，這樁恐怖謀殺案到底怎麼發生的？

來自美國勞森(Lawson)一家人的謀殺事件非常知名，全家共9位成員，爸爸查理(Charles)是一名菸草工人，與妻子芬妮(Fannie)生下4女3男，最大的女兒瑪麗(Marie)17歲，最小的才4個月大。1929年平安夜那天，父親帶著全家一起買新衣，到照相館拍下全家福，當時進城拍照是奢侈的事，身為菸草工人的父親卻帶著全家合照，看起來既幸福又美滿。

但是只有爸爸查理知道，隔天聖誕節就是他的「屠殺日」，當天早上大女兒瑪麗烤了蛋糕，兩名妹妹嘉莉（Carrie）與梅貝爾（Maybell）去親戚家玩，其他人則是待在家裡，這時爸爸在工廠準備散彈槍，他先去弟妹家槍殺兩名女兒，回家後接著殺掉妻子、瑪麗和2個兒子詹姆斯（James）、雷蒙德（Raymond），連4個月大的女兒也不放過，慘遭毆打到頭顱破裂死亡，屠殺完全家後，查理飲彈身亡。

查理自盡前還將屍體擺放好，雙臂交叉置於胸前，頭下墊著石頭平躺，而唯一逃過死劫的大兒子亞瑟（Arthur），因為工作剛好不在家。後來謠傳許多關於查理屠殺的原因，其中有一說法，妻子芬妮曾向別人說過，查理與自己的大女兒亂倫，而且還懷孕，但在此之前查理威脅妻子，若說出去就要殺人，不過事實究竟是什麼，已經成了無解之謎。

(中時電子報)