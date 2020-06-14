1位作家老師為了宣傳新著作，某日搭乘出版社為自己安排的車前往目的地，長途的車程令作家老師在車內睡著，醒來時菜鳥女司機告訴他：「我們一直在原地打轉」，但導航仍指引「往前走」。突然1個急煞，嚇死車上2人，才知道自己離懸崖只剩200公尺不到，趕緊倒車尋回原路才順利找到目的地，然而作家老師卻在演講完，出了校門要搭車時，他竟看到停在榕樹下的車裡，原本的女司機剎那間變成1位少男，更離奇的是2年後，再度巧遇女司機，她告訴作家老師「原來是那台車」啊！

1位小有名氣作家為了到基隆某大學宣傳新作，出版社替他安排1位菜鳥女司機載送。路程中，他們在導航的指引下竟到開到懸崖邊，此時導航仍不斷反覆：「請直行！請直行！」2人趕緊倒車開向其他路線才順利抵達，在作家演講完要坐車時，他竟在樹陰的巧合遮擋下，看到1位男子坐在車內。

2年後，作家老師巧遇女司機，她變得相當活潑外向，女司機向作家透漏，自己開的2手車是爸爸送的，經常會有駕駛它以後就不願離開繼續待在車上，後來她不知為何想把車內所有配備都以「黑色」裝飾，包括隔熱紙、擋車板、沙發，進而在某次開車出現幻覺。

她夢到自己因搖下車窗後，車門會自動鎖死才決定開往修車廠檢查，當她坐在一旁看著技師修車時，她發覺輪胎下有1個男生頭顱，不斷的探出又縮回。當她回神時，發覺自己停在大樓地下室的停車場，也發現自己車內一片漆黑且4門緊閉，並早已買好木炭，手中已點起火種，此時她的雙手已灼傷，車內濃煙四起，想趕緊打開車門逃出，卻發現怎樣都無法打開，她納悶的看著照後鏡，她瞬間崩潰，因為她看到自己的駕駛位上，有一雙手緊緊抱住她，感覺坐在1位男生雙腿上，她大聲尖叫，恰巧有住戶經過，趕緊從外開啟車門，連忙詢問小姐妳還好嗎？這才使她逃離車上亡靈，要引導她到極樂世界相伴的意圖。

事後請道士來做法，道士說明這台車主原是位憂鬱少男，因碰到情傷想不開輕生，但他看到妳而回想起受傷的感情，才想把自己帶走作伴。交談甚歡後，女司機要離去時，作家老師竟看到女司機的車，仍是她所提及的燒炭輕生的全黑密閉空間，而感到頭皮發麻心生恐懼。

(中時電子報)