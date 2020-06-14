彩券、樂透是許多人下班必買的東西，儘管機率極低，但只要中頭獎一次可說一生不愁吃穿。大陸一名女子長期投注彩券，某天花了108元人民幣(約台幣451元)請閨蜜幫忙買彩券，發現自己中了790萬人民幣(約台幣3306萬)頭獎，興奮前往兌換彩券，才發現不堪真相，讓她好崩潰。

根據《遼沈晚報》報導，李女長期透過通訊軟體微信，請閨蜜同時也是彩券行老闆的覃女下注，今年1月9日她發現自己中了頭獎，前往兌獎卻發現一切都是假的，因為覃女傳給她的圖片只是電腦P圖，氣到崩潰，隨即報警處理，才發現閨蜜一直以來都私吞她的金錢，再傳P圖假裝有幫她投注，至今偽造了231張彩券，騙取了一共4000人民幣。

覃女長期以假圖欺騙閨蜜李女，假裝有幫忙下注，實際上私吞金錢 (圖／遼沈晚報)

事件曝光後，覃女到警局自首，並向李女賠罪，承諾將會賠償金額，李女顧及對方身體不好，還有小孩要養，因此心軟答應，以15萬人民幣和解，但覃女因涉及詐欺，依舊遭法院判處1年有期徒刑與6000元人民幣罰金。

(中時電子報)