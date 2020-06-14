前總統馬英九日前探視王建煊夫婦，題字留念（取自王建煊愛心粉絲頁）

文／呂雪彗

被外界封為「王聖人」的前監察院長王建煊消失政壇多時，但退而不休持續投入愛心公益，他最近忙著成立第六個公益基金會，要做上帝手中的小鉛筆，為獨居或無依老人蓋房子，創建名為「天使居」的老人長照機構，希望號召企業家及社會各界人士，共襄盛舉複製「天使居」，為台灣遽增的老人，提供老有所終的去處。

褪下監察院長光環近6年的王建煊，隱居在新北林口，83歲高齡的他依然神采奕奕，偕同夫人蘇法昭投入社會公益不遺餘力，蘇法昭具俠女性格，說話坦率不拐彎，無怨無悔陪著他做善事，夫唱婦隨，夫妻鶼鰈情深，羨煞許多人。

不過，王建煊今年初接受媒體訪問時，坦言自己身體已大不如前，罹患攝護腺癌，妻子蘇法昭也患有阿茲海默症及肌少症，前總統馬英九5月底還因此特地去探望他們夫婦，席間暢談很多做公益的心得。王建煊體認，人都有終老死亡的一天，更要利用餘生做善事，貫徹「人去愛留」的理念。

迄今已創設五個基金會，王建煊把監察院長6年薪資，投入選舉的選票補助款，賣房子的錢，都捐給公益基金會，前後捐了近一億元。在監察院長任內，他成立第五個「無子西瓜基金會」，正因看見很多老人跟他一樣，膝下無子，擔心老了沒人照顧，死了怕隨便被人埋葬，希望幫助孤苦無依的老人，基金會視無子老人為家人，做他們的信託監察人，協助他們年老的醫療與照護。

而第六個基金會與無子西瓜理念相同，要創設名為「天使居」的長照機構。主要台灣邁入老人化社會，有很多無子或孤苦無依的老人，擔心年老缺乏有愛心的長照機構妥善的照顧，老人龐大需求，與政府對長照機構的投入不成正比。

天使居與一般養生村或老人院不同的是，會揀選教會或有愛心的專業照護人員進駐，像天使般為老人服務，對待老人像親人或自己的父母，並以耶穌基督的「大愛」作為經營管理天使居的精神。

在王建煊的構想中，招募護理人員薪資會比一般市場行情略高，約有5、6萬元，讓他們無後顧之憂，可以確保對入住老人做最妥善的照顧，每名員工照顧老人人數不會太多，讓老人感受到比有兒女照顧還要幸福，即使有一天失智了，入住的老人也會獲得無微不至的照顧。

天使居已向政府申請獨特的LOGO商標，王建煊形容，就像小七(7-11超商)的LOGO一樣，不能隨便炒襲複製，一旦有人要使用「天使居」的商標，必須獲得基金會同意，如果經營不符合天使居的精神與內涵，對老人有虐待或騙錢，就不能再使用這個商標。

天使居預計收容三類老人，第一種是日照中心的老人，讓上班族的子女白天寄養父母在天使居，獲得妥善照顧，無後顧之憂；第二種是無法自理生活的老人；第三類是失智老人。此外，也會免費收容少許低收入戶等弱勢老人。

他甚至對建築物的設計也要求十分細心，認為不能只是堆滿硬梆梆的水泥，不論辦公室、居住及活動空間，都要窗明几淨，要有溫度及特色，更要像景點般，令人印象深刻，想要打卡留念；而一進大廳就會有人奉茶，服務指引訪客，讓照顧及經營模式的軟硬體都樹立國內最佳的口碑，吸引有資金及有心人複製，一起投入增加量能，這樣一來，要讓孤獨無依的老人免費入住，也不是遙不可及。

王建煊早已在林口相中一塊地400坪，建坪可達700多坪，約可收容120人。但萬事俱備，只欠東風，他正犯愁蓋房子的資金毫無落時，不料，有一天東華書局老闆娘卓劉慶弟夫人（先生為卓鑫淼）前去探望王建煊，一口氣就說要捐3.8億元給他的基金會做公益，授權他做任何幫助社會應該做的事。這個奇異的恩典，王建煊說：「這是神的手在帶領我成就美事，我就像神手中的小鉛筆」。

正因王建煊剛正不阿、鐵面無私的行事作風，迎來「小鋼砲」稱號，讀者文摘曾做過民調，公認他是台灣最受信賴的政治人物第一名，因此社會上很多人信賴他，願意捐錢讓他做公益。王建煊決定把這筆錢用在創建「天使居」長照機構，且第一間樣板機構將以卓夫人已故先生命名，取名「鑫淼天使居」，預計今年可望破土動工，二年內落成。

「大人啊！我快要不能呼吸了」，王建煊常有感於社會各個角落有太多無助的人在呼救吶喊，急需社會伸出援手，但靠政府的力量根本緩不濟急，他矢志要利用餘生做公益，做到生命終結的那一天。

天使居最快二年內完工，他希望把握機會，向有錢的企業家或各界人士宣傳天使居的理念，並反問他們：「這一生，你究竟想留下什麼？」他說，「天使居」經營管理的模式有別其他老人院，希望吸引有錢人或企業複製，可以用企業或個人命名，例如遠雄集團認同理念，願意複製興建，可命名為「遠雄天使居」，收不收費皆可，企業要自己興建，或捐獻資金委託王建煊的基金會興建都可以。

王建煊期許「天使居」在全台遍地開花，甚至名聲傳揚到國際，可以在全球各地複製。他也計畫與大專院校合作，成立天使居人才培訓中心，為台灣及全球長照機構培訓人才。

非洲有句諺語：「擊鼓的人，永遠不知道，你的鼓聲能傳多遠？」王建煊呼籲大家不要妄自菲薄，雖然只是一顆小小螺絲釘，但只要願意把天使居的公益理念傳揚出去，也許不只台灣，連國際上都能遍地開花。因此，只要有人願意聽，不論人數多寡，他都願意像個傳教士般，把「天使居」的理念傳遞出去。

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