「三鐵貴婦」賈永婕熱愛運動，她和德杰建設少東王兆杰結婚18年，育有2女1子，上週夫妻倆一同赴澎湖4天3夜旅行，她表示因為疫情關係，現在還沒辦法出國，但本身非常熱愛大自然，加上和老公很喜歡潛水，因此趁這機會好好到台灣景點走走，兒女接下來放暑假期間，也會安排到澎湖參加暑期夏令營，從事水上運動充實假期。
賈永婕經營「CH Wedding」婚紗店16年，因疫情關係不少新人喜事被迫延後，生意大受影響，但近日疫情趨緩，她透露2020下半年開始有不少客人回流，目前粗估訂單恢復五成左右，她認為辦喜事總得以開心的心情，也樂見新人如願完成終身大事。
日前她在臉書曬出一家五口甜蜜全家福，更可見兒女複製爸媽高顏值，賈永婕透露以前就很希望每年都能拍全家福，今年正好小女兒國中畢業，接下來女兒成長速度快，希望透過全家福影像，將孩子成長過程記錄留念。而她透露全家福也是在自營婚紗店拍攝，除了留念外也同步做足行銷。
(中時 )
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