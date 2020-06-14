新東陽剝皮辣椒雞肉粽，口味創新，滿足消費者味蕾。圖：業者提供

端午食粽是中華文化悠久的節日習俗，今年因疫情的關係，讓大家更加注重健康、養生議題，新東陽特選用被譽為大地之寶的「薑黃」入料推出兩款養生薑黃粽，讓您吃粽最新意!薑黃內含有多種植化素，其中最重要且含量最高的就是薑黃素，因有助於促進新陳代謝、補充體力還能退火、降火氣，近年成為熱門保健聖品之一。

新東陽的「薑黃養生粽」與「薑黃雞肉粽」選用南投名間鄉天然友善環境，小農栽種100％無農藥的高品質「博士薑黃粉」入粽，讓您大快朵頤的同時也能跟上這波養生新主張！

今年新推出的「薑黃養生粽」，主打葷素皆可食用，以薑黃拌飯搭配口感軟嫩的猴頭菇及提味九層塔，讓口味更豐富有層次，打破以往對素粽口味較單一的印象。「薑黃雞肉粽」除了以薑黃拌飯另外添加了義大利香料，香氣十足讓人在仲夏也可食慾大開，配上滑嫩的雞腿肉跟多汁的香菇絲，口口紮實但不油膩，兩款薑黃粽都是今年養生首選！

除了兩款薑黃粽，新東陽今年也推出許多風味粽滿足眾人口慾，其中還有近期很夯的剝皮辣椒口味！全新上市的「剝皮辣椒雞肉粽」將具有台灣特色的剝皮辣椒入粽，內含牛角椒可以品嘗到辣椒的鮮嫩，還有肉質鮮美雞腿肉及美白菇食材豐富，最後搭配剝皮辣椒汁拌飯更是讓人忍不住一口接一口。新東陽粽子用料實在又大方，今年更將養生帶入傳統肉粽中，食材也是層層把關，讓消費者每年端午吃得開心且安心！

(工商 )