透明如水沒什麼不好。加點演技、就成了演員；

加點唱跳、就成了偶像，

只要知道自己在做什麼，別讓水濁了，

回到自己的人生、抽掉那些顏色和雜質，清澄依舊。

黃瀞怡（小薰）初出道給人的印象，就是在偶像團體「黑澀會美眉」中顯得很「不多」－話說不多、新聞也不多、焦點更不多，但走到現在也十多年了，沒人再討論她當年的偶像美少女身分，開始看到她戲一部部拍，說是撕掉以前的標籤？其實也不算，因為沒什麼多沉重或鮮明的標籤貼在她身上，但對小薰來說，反而是好事。

「存在感重的時候，很容易會被貼標籤說『妳只適合演這樣的人』，或『妳就是這樣的人』，所以很開心我本身給人家的感覺，就像是一杯水一樣、透明感，我給人家的第一個印象就是『小薰，演技不錯啊……』然後就句號，但是也因為這樣，在這條路上跌跌撞撞，也因為我沒有一直被貼既定的標籤跟印象，導致在演戲這一條路上我突破還蠻多的。」

當年會被選上加入偶像團體，小薰其實排斥到極點，當時她的定位就是「漂亮有氣質的原住民」，一開始參加綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的原住民美女徵選，只因為從小就想演戲當演員，卻誤打誤撞成了歌手。

小薰 黃瀞怡

生日：1989年2月27日

戲劇作品：

2013年《我租了一個情人》，入圍第48屆金鐘獎最佳女配角

2016年《只要我長大》，入圍第18屆台北電影節最佳女主角

2016年《只要我長大》，獲得第18屆台北電影節最佳新演員

2019年《寒單》，入圍第21屆台北電影節最佳女配角

2020年《無塵之地》，獲得第42屆金穗獎最佳女演員

服裝：

maje Letreo斜肩縮腰蛋糕長洋裝／13,680元

H&M 白色澎澎上衣／價格未定、白色長裙／價格未定

maje 波浪設計V領上衣／8,120元；H&M 軍綠色百褶裙／價格未定

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(中時電子報)