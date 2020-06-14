原本想要當演員，卻被選上加入偶像女團，「我還記得剛開始Andy哥（當時老闆） 跟我說要成為黑澀會美眉一員、要發片，我說『我不要』，他告訴我『妳沒有被人家看到，他們怎麼會知道妳是個什麼型的女孩子？自然而然就不會來找妳。』我那時候才17歲，聽著聽著覺得好像也對，就因為這樣子成了歌手，但是對於站在團體的最前面，我不要、不願意、更不想鎂光燈是在我身上。」

「我自認為我不是個會唱歌的人，因為原住民裡面會唱歌的人太多了，然後我又不是團體裡面最會跳舞、有點肢體卡卡的，我很不會面對媒體應對進退、講話會緊張結結巴巴，所以這一切都是我完全想都沒有想到的路。」

雖然排斥當偶像，小薰卻也因此被人看到、邀她拍戲，圓了最初入行時的演員夢，「我發現我在團體裡面，我並不是最閃亮的那顆星，人就是這樣子，做你沒有熱情的事情時，你整個人是很暗淡的，可是當你做一件你非常有興趣、有熱情的事，你整個人就是發光的。」

講話很直、個性外放的小薰，被要求要ㄍ一ㄥ出一副有氣質的乖女孩模樣、咧嘴大笑馬上被老闆瞪，當偶像做不了自己，心裡排斥得要命，直到拍了戲，看到演藝圈的生態，新的世界被開啟，管它當演員有多辛苦，小薰心甘情願。

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(中時電子報)