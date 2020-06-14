演員這條路好不好走，其實看每個人的心態，有人樂在其中多可都願意，有人只看到表象以為都是光鮮亮麗，一腳踏入後才知道後悔，小薰說：「演員的路對我來說還蠻好走的，因為我覺得在這圈子我蠻幸運的，雖然看似好像很透明、沒有很高的存在感，可是我幾乎每一年都會有一部戲、或一部電影，或許沒有那麼讓人家印象很深刻的戲，可是真的是有在看戲，就有看到這個路上我是有在轉變的。」

「所以演戲這條路真的要對它有熱情，才可以走到最後面，因為當你對演戲、對戲劇沒有熱情的時候，我相信拍到第二部、第三部你就會想要退了、太累了，因為每天拍戲等的時間、比拍的時間還要長很多，你光是一個情緒在那邊hold就要hold很久，所以其實演員的生命消耗比一般人還要大。」

真的好懂得消化跟釋放，所以不管沾染什麼雜質，小薰也都學會最後讓水回歸純淨，十七歲出道還還太年輕、不知道怎麼去面對負面批評，二十七、八歲時突然就知道很多東西別往心裡去，畢竟「你們講話是不需要負任何的責任，那我為什麼要對你們不負責的話去傷心」，小薰透露多少承襲媽媽的個性，遇到大風大浪永遠都笑笑說「沒事」，溫柔、穩定、如水般柔軟但其實堅不可摧。

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(中時電子報)