這幾年小薰的戲路多是苦情、悲慘、社會底層……她卻演得很開心，可能人生跟個性夠開心了、以前偶像劇也都當開心果，現在想卻只想拍沉重的戲，反而能找到歸屬感跟安全感，也能藉此釋放藏在內心暗藏的壓抑。

拍戲時身心真的投入太多、加上很多角色都太沉重，小薰每拍完一部戲，就得讓自己放空、沉澱一個月，才能有電力進入新的角色跟劇組中，每個演員的工作模式不同，小薰是如此，男友鄭人碩卻不同，「他的放空跟充電，是需要找好朋友來聊聊天，可能要聽他講他拍戲的事情，可是我真的想放空、不會想聽你說話，然後當另一半聽不到我的回應的時候，他可能就會很生氣，所以更不好相處。」

「所以我有跟他說『我拍完戲的時候可能是需要沉澱，你看到我沒有很很多話的時候，你就不要講話，你如果想找人家聽你說話的的話，那請你找你周圍的人你的朋友』，有一些習慣其實在剛開始認識的時候就懂了，而且我是個不舒服就會講的人，『你做什麼東西讓我很不舒服，請你以後不要這麼做，那如果我有什麼東西讓你不舒服的話你也要講』。」工作就已經是在演戲了，私下能那麼坦然直白，乍聽會讓人捏把冷汗，但其實這種關係，透明到比一般人的相處還要自在。

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(中時電子報)