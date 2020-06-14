在過去，科學家普遍認為，腦細胞缺血缺氧造成的傷害是永久性且不可逆的，因此死亡是以「腦細胞的死亡」來定義，而非呼吸心跳停止。然而近期美國耶魯大學研究卻成功復活以死亡4小時的豬腦，這不只有助預防腦部疾病，更重新定義醫學界對於死亡的概念。

美國科學雜誌《Nature》日前發表耶魯大學研究，在豬大腦死亡4小時後成功將其復活，並維持了至少6小時。這個研究或許將會把腦細胞死亡後無法扭轉的概念改變，重新定義何謂「死亡」。

美國耶魯大學神經科學研究員製作了一套取名為「BrainEx」的體外人工循環系統，在實驗中把溶液循環泵灌入大腦，令其部份「復活」。實驗中使用了32個被屠宰死亡4小時的豬腦，當時他們確認豬腦中沒有任何的血液及葡萄糖流動後，研究人員把「BrainEx」系統接入豬腦，使用加入阻止神經元放電化學物質的溶液作為防腐劑，保護神經元免受損害，也防止大腦活動重新開始，讓豬腦花費6小時再成為水化物。

6小時後，實驗結果令研究人員相當震驚，這些人造血液除了讓實驗的大腦們恢復血液循環功能，以及部分腦神經的活動外，甚至還發現大腦對藥物有正常反應，且所消耗的氧氣量與正常生命體的大腦一樣，但依然沒出現意識、感知等相關功能。美國耶魯大學神經科學教授Nenad Sestan指出，這些實驗的大腦仍是「死腦」。

但此實驗仍改變人們原先對腦死的概念，有助科學家想出更好的治療方法，醫治腦細胞死亡的疾病，例如中風或其他大腦障礙症。在此之前許多人認為大腦缺氧後就會迅速死去且結果不可逆轉，但此實驗卻證明腦細胞死亡是一個漸進式的過程，而這些過程是可被延遲、保存、逆轉的。

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(中時電子報)